Истории славных сыновей и дочерей Карелии оцифрованы и выложены в сеть

На сайте «Karelmedia» опубликована уникальная коллекция из18 редких брошюр, посвящённых уроженцам Карелии — Героям Советского Союза. Среди них — Н. Г. Варламов, Ф. А. Шельшаков, В. М. Зайцев, Н. И. Ригачин, А. П. Пашков, И. Ф. Репников и другие. На сбор этой уникальной серии, созданной в советские годы, ушло долгих шесть лет. Теперь оцифрованные материалы может свободно изучить каждый желающий.

Брошюры, ставшие библиографической редкостью, содержат подробные рассказы о жизни и подвигах защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. В них описаны истории славных сыновей и дочерей Карелии, которые плечом к плечу с представителями всех народов СССР сражались против фашистских захватчиков, отстаивая свободу страны.

Это не просто сухие факты — каждая брошюра написана ярким языком, дополнена фотографиями и архивными документами. Они сохраняют память о людях, чьё мужество стало частью великой истории нашей страны.

Ознакомиться с коллекцией можно в разделе «Литература» или по метке «Герои СССР». © «Петрозаводск говорит»