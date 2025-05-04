04 мая 2025, 12:33
Общество

Новые возможности открылись для пользователей Telegram

В мессенджер добавлена функция безопасных групповых звонков
Женщина держит в руке логотип Telegram.
Фото: Freepik

В мессенджер Telegram добавлена функция групповых звонков, к которому смогут подключиться до двухсот человек, сообщает РИА Новости.

«Последнее обновление Telegram представит вам безопасные групповые звонки. Они защищены не только абонентским шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, чтобы гарантировать, что никто не мог бы подключиться секретно к ним»,

— написал Павел Дуров в Telegram-канале.

Пользователи смогут добавлять до двухсот человек к любому звонку, в том числе к одиночному. Сделать это можно будет через ссылки, QR-коды или прямые приглашения. © «Петрозаводск говорит»

 

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Метки: 
telegram
новая фнукция
групповые звонки
обноление