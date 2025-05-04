Новые возможности открылись для пользователей Telegram

В мессенджер Telegram добавлена функция групповых звонков, к которому смогут подключиться до двухсот человек, сообщает РИА Новости.

«Последнее обновление Telegram представит вам безопасные групповые звонки. Они защищены не только абонентским шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, чтобы гарантировать, что никто не мог бы подключиться секретно к ним»,

— написал Павел Дуров в Telegram-канале.

Пользователи смогут добавлять до двухсот человек к любому звонку, в том числе к одиночному. Сделать это можно будет через ссылки, QR-коды или прямые приглашения. © «Петрозаводск говорит»