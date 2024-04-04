В Госдуме предложили доплачивать учителям за общение с родителями

4 апреля заместитель председателя Госдумы России Борис Чернышов рассказал о своей инициативе: доплачивать учителям за общение с родителями во внеурочное время. С таким предложением он обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

По данным экспертов, 86% учителей тратят на общение с родителями в чатах около часа в день. 75% педагогов заявляют, что сообщения от родителей могут получить даже после девяти вечера и в выходные дни.

Коммуникация в мессенджерах стала обязательной работой учителей, считает Чернышов. А за работу надо платить.

Депутат предлагает установить постоянную норму переработки в один час ежедневно и осуществлять оплату этих часов в соответствии со статьей Трудового кодекса России. // Фото: фрипик.