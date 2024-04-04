Стены зала в «Крокусе» были отделаны горючими и токсичными материалами

Стремительному распространению огня в «Крокус Сити Холле» могли способствовать материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные правоохранителей.

Как рассказали ранее спасшиеся из зала люди, огонь распространился по стенам практически мгновенно.

По словам собеседника агентства, материалы отделки вдобавок обладают очень высокой токсичностью и при горении выделяют ядовитый дым.

Сейчас следователи изучают все документы, сертификаты соответствия, проводят анализ информации. // фото: МЧС России