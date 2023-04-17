В Госдуме предлагают давать срок за надругательство над паспортом

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому может быть введено уголовное наказание вплоть до лишения свободы за надругательство над паспортом России.

Начиная с 24 февраля 2022 года в средствах массовой информации стали появляться публикации о гражданах РФ, которые на камеру сжигают свои паспорта, отмечается в тексте пояснительной записки к законопроекту.

В случае принятия поправок, нарушителей будут наказывать «ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года».

Сейчас умышленное повреждение паспорта наказывается штрафом от 100 до 300 рублей. // Фото: "Петрозаводск говорит".