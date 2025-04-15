В библиотеке в Карелии делились кулинарными рецептами

В Медвежьегорской центральной городской библиотеке жители района рассказали о пользе ягод, о том, как их раньше собирали и хранили, какие блюда готовили.

Известная в Заонежье собирательница старинных рецептов «заонежская стряпуха» Лариса Багаева представила свое творение – торт «Столетний», который, по единодушному мнению собравшихся, был безумно вкусным и красивым. Она рассказала об истории его возникновения и секретах его приготовления:

Мне захотелось приготовить то, что берет начало в традиционной кухне коренных народов Карелии, но при этом актуально, современно сегодня. Остановила свой выбор на карельском торте «Столетний». Это название неслучайно, в нем отражается история рецепта, который вобрал в себя основы и технологии карельской кухни, сохранившие традиции и обычаи местных жителей на протяжении веков.

Людмила Титова представила блюда из поморской кухни, рассказав о приготовлении кёжа — свежевыжатого ягодного сока, который можно пить горячим и холодным или на его основе приготовить поморский соус «волож».

Ягоды ведь не только вкусные, но и красивые. В народном творчестве Карелии ягоды можно встретить и в живописи, и в вышивке, и в украшениях… Дизайнер Светлана Мокрецова создала пуговицы с ягодами. На самой Светлане Павловне был наряд из ее коллекции, и гости могли увидеть эту красоту воочию.

Ну конечно в библиотеке не обошлось без стихов, песен, инсценировок. Как считают организаторы и участники этого праздника ягод все «сварилось»: встреча получилась вкусной и познавательной.