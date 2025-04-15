Нарушителей пожарного режима в Карелии могут оштрафовать на месте

Теперь инспекторы государственного пожарного надзора МЧС России могут сразу привлекать граждан к административной ответственности.

При достаточности оснований о правонарушении в области пожарной безопасности не нужны контрольные (надзорные) мероприятия.

В частности, это относится к землевладельцам, которые не следят за своим участком: не убирают мусор, сухостой или сжигают его вопреки запретам. Все это — нарушение требований пожарной безопасности.

Предусмотрены и наказания для нарушителей. Гражданам могут дать предупреждение или выписать штраф до 15 тысяч рублей. Сжигание мусора в условиях особого противопожарного режима грозит нарушителям штрафом до 20 тысяч рублей. © «Петрозаводск говорит»