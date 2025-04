Выбор редакции: первые жертвы клещей, гибель пациентки, вызов принят

Студентка Института филологии в ПетрГУ по направлению «Шведский язык и литература, английский язык» заняла второе место на международной олимпиаде по шведскому языку в Архангельске.

Дети болеют в школах. Более 20 классов на карантине и целая школа.

Действия врача привели к гибели пациентки. Женщине сделали операцию, но потребовалась еще и лечение, но женщина скончалась. Врача осудили.

Ребенок подцепил клеща в Пудожском районе 1 апреля. Паразита проверили – опасных инфекций не обнаружили. К 13 апреля клещи атаковали еще двух человек в Карелии.

Свалка шин образовалась прямо под проводами ЛЭП в Петрозаводске.

Мэром Хельсинки станет русскоязычный депутат Даниэль Сазонов.

Ушла из жизни бывший главврач республиканской инфекционной больницы Роза Якунькина.

В мире набирает популярность Whitney Houston Challenge. Музыканты из Карелии поучаствовали во флешмобе и записали видеоролик. Суть «вызова» в том, что нужно попасть в самую «тревожную ноту» в начале припева песни в исполнении Уитни Хьюстон I will always love you.

Почти летняя погода ожидает жителей Карелии на этой неделе.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»