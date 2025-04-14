Выбор редакции: первые жертвы клещей, гибель пациентки, вызов принят
Студентка Института филологии в ПетрГУ по направлению «Шведский язык и литература, английский язык» заняла второе место на международной олимпиаде по шведскому языку в Архангельске.
Дети болеют в школах. Более 20 классов на карантине и целая школа.
Действия врача привели к гибели пациентки. Женщине сделали операцию, но потребовалась еще и лечение, но женщина скончалась. Врача осудили.
Ребенок подцепил клеща в Пудожском районе 1 апреля. Паразита проверили – опасных инфекций не обнаружили. К 13 апреля клещи атаковали еще двух человек в Карелии.
Свалка шин образовалась прямо под проводами ЛЭП в Петрозаводске.
Мэром Хельсинки станет русскоязычный депутат Даниэль Сазонов.
Ушла из жизни бывший главврач республиканской инфекционной больницы Роза Якунькина.
В мире набирает популярность Whitney Houston Challenge. Музыканты из Карелии поучаствовали во флешмобе и записали видеоролик. Суть «вызова» в том, что нужно попасть в самую «тревожную ноту» в начале припева песни в исполнении Уитни Хьюстон I will always love you.
Почти летняя погода ожидает жителей Карелии на этой неделе.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»