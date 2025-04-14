14 апреля 2025, 12:24
Культура

Карельская филармония ответила на вызов мирового уровня

Популярный флешмоб проходит с участием музыкантов из Карелии
Карельская филармония, флешмоб
фото: стоп-кадр

 


В мире набирает популярность Whitney Houston Challenge. Музыканты из Карелии решили не отставать от популярного тренда и поучаствовали во флешмобе, записав свой видеоролик. 

Суть Whitney Houston Challenge — нужно попасть в самую «тревожную ноту» в начале припева песни Уитни Хьюстон «I will always love you». Участники «вызова» делают это с помощью палок, кастрюль, различных предметов, которые роняют на пол, хлопают в ладоши, дают пощечины, в общем, кто во что горазд.

Музыканты Карельской филармонии подошли к флешмобу элегантно и культурно: они попадают в нужное место в песне с помощью барабана. © «Петрозаводск говорит

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Метки: 
новости Карелии
новости петрозаводска
флешмоб
уитни хьюстон
Карельская Филармония