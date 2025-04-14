Карельская филармония ответила на вызов мирового уровня



В мире набирает популярность Whitney Houston Challenge. Музыканты из Карелии решили не отставать от популярного тренда и поучаствовали во флешмобе, записав свой видеоролик.

Суть Whitney Houston Challenge — нужно попасть в самую «тревожную ноту» в начале припева песни Уитни Хьюстон «I will always love you». Участники «вызова» делают это с помощью палок, кастрюль, различных предметов, которые роняют на пол, хлопают в ладоши, дают пощечины, в общем, кто во что горазд.

Музыканты Карельской филармонии подошли к флешмобу элегантно и культурно: они попадают в нужное место в песне с помощью барабана. © «Петрозаводск говорит