Студентка ПетрГУ показала высокие знания шведского языка

Студентка четвертого курса Института филологии Алина Безмен по направлению «Шведский язык и литература, английский язык» заняла второе место на II Международной олимпиаде по шведскому языку Steg för steg в Архангельске. Об успехах сообщает пресс-служба ПетрГУ.

В олимпиаде участвовали студенты из Вологды, Архангельска, Санкт-Петербурга, Калининграда и Белоруссии. Первым этапом было тестирование, которое оценивало знание фонетики, грамматики и лексики шведского языка. После этого студентка написала эссе-анализ шведской повести, которое получило высокую оценку жюри. На заключительном этапе Алина Безмен прошла устное собеседование на иностранном языке.

Преподаватели кафедры германской филологии и скандинавистики ПетрГУ поздравляют студентку и гордятся ее успехами. © «Петрозаводск говорит»