День освобождения узников концлагерей отметили в Петрозаводске

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают ежегодно 11 апреля. Эта дата учреждена в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд (Германия) 11 апреля 1945 года. Именно в этот день узники Бухенвальда во главе с интернациональным политическим центром подняли вооруженное восстание, захватили лагерь и удерживали его до прихода союзных войск.

В Петрозаводске создан Музей жертв фашизма им. М.Кольбе. Здесь проходят экскурсии для школьников и студентов, а также встречи узников немецких концлагерей.

В нашем сюжете бывшие узники поделились своими воспоминаниями о том, как прошло их детство за колючей проволокой, и почему для них 11 апреля - это второй День Победы. © «Петрозаводск говорит»