Россиянам рассказали, как выбрать качественный кулич

При покупке кулича в магазине важно обратить внимание на этикетку: на ней должна быть обязательная информация о названии продукта и производителя, юридическом и фактическом адресе производства, составе и пищевой ценности. Если этих данных нет, то от покупки продукта лучше воздержаться, об этом сообщают "Известия".

Также эксперты посоветовали обратить внимание на размер и вес кулича. Если он небольной, но тяжелый, то есть вероятность, что его недостаточно пропекли. Слишком легкий и объемный кулич может иметь в составе избыточное количество разрыхлителей и стабилизаторов.

Покупателям посоветовали присмотреться к верхушке и корочке изделия: если на них есть трещины, то это говорит о нарушении технологии приготовления. От подгоревшей продукции тоже следует отказаться: в ней содержится повышенное количество канцерогенов и токсичного акриламида. © «Петрозаводск говорит»