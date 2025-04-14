Директор-вор предстанет перед судом в Пудоже

48-летний пудожанин исполнял обязанности директора спортивной школы в течение года, за это время мужчина использовал свое служебное положение для кражи денег из бюджета учреждения. Против него возбудили уголовное дело и передали в суд, об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РК.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Пудожанин заключил с двумя гражданами договоры аренды спортивного зала и присвоил себе полученные в качестве оплаты денежные средства в общей сумме 50 тысяч рублей и распорядился ими на свое усмотрение.

Дело было передано в суд. Следователи продолжают устанавливать все факты произошедшего преступления. © «Петрозаводск говорит»