Свалка старых автомобильных шин выросла под ЛЭП в Петрозаводске

Десятки старых шин разбросаны в районе переулка Вилда в Петрозаводске. Некоторые свалены так, некоторые уложены друга на друга. А одно колесо, пожалуй, самое большое, возвышается среди растительности.

Вся эта резина валяется под высоковольтной линией электропередачи и вблизи металлических опор. Выглядит – крайне небезопасно с точки зрения пожарной безопасности, да и энергетической безопасности тоже.

К слову, некоторые помойки в карельской столице с приходом тепла начали обрастать выброшенными автомобильными колесами. Печальное зрелище наблюдается, например, у мусорных баков в Песках.

Между тем законодательство запрещает выбрасывать на контейнерные площадки старые шины, как и сжигать их или делать из них арт-конструкции или цветники.

Раньше петрозаводчане могли сдать старые шины на утилизацию в «Автоспецтранс», но теперь колеса там не принимают. Завод по переработке шин на Заводской тоже стоит на «паузе» и уже давно не принимает авторезину. © «Петрозаводск говорит»