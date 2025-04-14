Школу в Карелии и 21 класс в двенадцати школах закрыли на карантин

В Карелии за неделю с 7 по 13 апреля зарегистрировали 13 случаев COVID-19 и 5383 случая ОРВИ и гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2856 случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость находится ниже эпидпорога.

За неделю у 66 человек подтвержден грипп. Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыли одну школу, а также 21 класс в двенадцати школах республики.

В Карелии сейчас циркулируют грипп А, грипп В, COVID-19, сезонный коронавирус, риновирус и РС-вирусы. © «Петрозаводск говорит»