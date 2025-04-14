Три человека в Карелии, включая ребенка уже пострадали от клещей

Клещи проснулись и начали нападать в Карелии. Первыми жертвами этих мелких паразитов стали три человека, включая ребенка. Клещи атаковали людей в Пудожском и Лахденпохском районах, а также Сортавальском округе. Такие данные зафиксированы на 13 апреля в Роспотребнадзоре.

Первая встреча с клещом пришлась на 1 апреля. Паразит присосался к ребенку в деревне Каршево Красноборского поселения Пудожского района. Клеща проверили на опасные инфекции, ничего не нашли.

Роспотребнадзор следит за ситуацией с клещами в Карелии с 6 марта. Пока случаев клещевых инфекций в республике не зарегистрировано. © «Петрозаводск говорит»