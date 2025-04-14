Роспотребнадзор предупредил жителей Карелии об опасности комаров

Комары не только пьют кровь и надоедают своим жужжанием, но и могут переносить опасные для человека инфекции.

В преддверии сезона активности этих летающих «вампиров», Роспотребнадзор решил предупредить жителей Карелии.

Комары назойливы, а укусы болезненны. Они хорошо чувствуют запах пота человека, слетаются на него. Кусают самки комара, так как питаются кровью для воспроизводства яиц. Слюна токсична, при укусах часто бывает раздражение, зуд, иногда отеки.

В России после укуса комара есть риск заболеть туляремией, лихорадкой Западного Нила, Карельской лихорадкой, дирофиляриозом и другими, предупредили в ведомстве. После поездок за границу путешественники могут заболеть малярией и лихорадкой Денге.

Для защиты от комаров нужно носить плотную одежду с длинными рукавами, накомарник, пользоваться репеллентами и инсектицидами, а также спирали от насекомых, ставить противомоскитные сетки. // фото © «Петрозаводск говорит