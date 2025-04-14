14 апреля 2025, 12:28
Умерла заслуженный врач Карелии Роза Якунькина
Ушла из жизни бывший главврач республиканской инфекционной больницы
Фото: unsplash.com / Prateek Gautam
Ушла из жизни заслуженный врач Карелии Роза Якунькина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Известный медик работала в системе здравоохранения Карелии с 1958 года. В течение долгого времени она была главным врачом республиканской инфекционной больницы.
Коллеги помнят Розу Якунькину как требовательного и принципиального руководителя, который умел сплотить коллектив для решения задач. При этом главврач сохраняла объективность и доброжелательность к сотрудникам. © «Петрозаводск говорит»