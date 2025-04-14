Горожан предупредили об опасности на Первомайском проспекте

Единая дежурно-диспетчерская служба проинформировала жителей Петрозаводска об опасности на Первомайском проспекте.

По данным ЕДДС, у дома №72 по Первомайскому проспекту на проезжей части обнаружены два открытых канализационных люка. Выставлено ограждение.

Информация о случившемся передана специалистам для принятия мер. Пешеходов и автомобилистов просят быть внимательными и осторожными. © «Петрозаводск говорит»