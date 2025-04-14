14 апреля 2025, 11:24
Общество

Горожан предупредили об опасности на Первомайском проспекте

Открытые люки обнаружены на магистрали в Петрозаводске
Фото: «Петрозаводск говорит»

Единая дежурно-диспетчерская служба проинформировала жителей Петрозаводска об опасности на Первомайском проспекте.

По данным ЕДДС, у дома №72 по Первомайскому проспекту на проезжей части обнаружены два открытых канализационных люка. Выставлено ограждение.

Информация о случившемся передана специалистам для принятия мер. Пешеходов и автомобилистов просят быть внимательными и осторожными. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
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