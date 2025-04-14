14 апреля 2025, 11:24
Горожан предупредили об опасности на Первомайском проспекте
Открытые люки обнаружены на магистрали в Петрозаводске
Фото: «Петрозаводск говорит»
Единая дежурно-диспетчерская служба проинформировала жителей Петрозаводска об опасности на Первомайском проспекте.
По данным ЕДДС, у дома №72 по Первомайскому проспекту на проезжей части обнаружены два открытых канализационных люка. Выставлено ограждение.
Информация о случившемся передана специалистам для принятия мер. Пешеходов и автомобилистов просят быть внимательными и осторожными. © «Петрозаводск говорит»