В главный день «Гипербореи» велосипедисты проведут «Онежский заезд»

Молодёжный центр «Смена» и «Велоспорт Карелия» приглашают жителей Карелии на «Онежский заезд», сообщает сайт городской администрации.

Соревнования велосипедистов пройдут на спортивно-развлекательной площадке «ГиперСмена» в рамках Международного зимнего фестиваля «Гиперборея» 6 февраля. Стартовый городок расположится в парке Победы у Онежской набережной напротив Национальной библиотеки Карелии.

Велогонки пройдут в двух в двух дисциплинах – «DH-скоростной спуск» и «XC-кросс кантри». Первый старт состоится в 11.00, второй – в 12.00 (лимит – 49 человек).

Более подробную информацию об «Онежском велозаезде» можно найти в группе «ВЕЛОСПОРТ Карелия», о работе площадки «ГиперСмена» - в группе «Молодёжный центр «Смена».

Регистрация участников старше 14 лет доступна по ссылке.

Фото из группы Онежский заезд