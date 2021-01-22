Карельская биатлонистка вошла в десятку сильнейших на соревнованиях

В Ярославской области проходят всероссийские соревнования по биатлону. Старты являются отборочными, по результатам будет сформирована юниорская сборная команда России на первенство мира.

Карелию на состязаниях представляют воспитанники республиканской спортивной школы олимпийского резерва: Ульяна Черепанова, Диана Кузнецова и Богданов Андрей.

20 января Ульяна Черепанова допустила один промах на четырех огневых рубежах. По итогам гонки петрозаводчанка заняла девятое место, рассказали в министерстве спорта республики.

Впереди у биатлонистов спринт и смешанная эстафета. (фото vk.com)