В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в августе

В августе температура воздуха на европейской территории России будет держаться выше нормы или около нормы. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал синоптик, такие данные взяты из ежемесячного прогноза Гидрометцентра, который готовится непосредственно перед началом очередного месяца.

«Теплый месяц прогнозируется… В целом на территории России нигде не наблюдается отрицательная аномалия температуры. Наиболее высокая температура, то есть где класс выше нормы, - вся европейская часть страны. Исключение - это Северо-Западный федеральный округ. Там температура будет около нормы»,

- отметил эксперт.

Вильфанд также уточнил, что на юге европейской части страны в августе прогнозируется дефицит осадков. Фото pixabay.com/Free-Photos