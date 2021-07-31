31 июля 2021, 11:47
Почти 800 человек умерли в России от коронавируса 30 июля
Более 23 тысяч зараженных выявлены в стране
За последние сутки в России выявлены 23 807 случаев заражения коронавирусом. Умерли 792 пациента, выписаны - 19 771. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В Москве 3514 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1915, в Мурманской области - 249, в Ленинградской области - 238, в Вологодской области - 228, в Архангельской области - 215.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 6 265 873 раза. Скончались 158 563 человека.
Напомним, в Карелии 30 июля Covid-19 выявлен у 161 человека. Фото pixabay.com/Anestiev