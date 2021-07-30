Актера Максима Михайлина из «Марша Турецкого» нашли мертвым

В Москве умер 46-летний актер Максим Михайлин, передает «Комсомольская правда». Его тело десять дней пролежало в квартире на Мосфильмовской улице. В жилище находилась тяжелобольная мать актера, которая не могла позвать на помощь.

Тревогу забила подруга актера. Женщина не могла дозвониться ни до приятеля, ни до его 69-летней матери. Дверь в квартиру они также не открывали. Женщина вызвала полицию. Внутри квартиры нашли тело актера. По предварительным данным, мужчина умер от естественных причин, следов насилия на теле не обнаружили. Точную причину смерти установят эксперты. По информации «МК», мать актера жива, но находилась в крайне тяжелом состоянии.

Михайлин снимался в кино и сериалах. Зрителю знаком по работам в сериалах «Марш Турецкого» и «Закон и порядок». (фото goodhouse.ru)