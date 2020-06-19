В ГИБДД рассказали о пострадавших в смертельном ДТП под Петрозаводском

В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию, которая произошла накануне в 17 часов на 146-м километре дороги Лодейное Поле - подъезд к Петрозаводску.

По данным ведомства, 79-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на встречку и врезался в «Ниссан Альмера».

В результате столкновения водитель «Жигулей» погиб на месте до приезда скорой помощи. 53-летняя пассажирка «Ниссана» госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте происшествия помощь оказали 35-летнему водителю и 35-летней пассажирке иномарки.

Проводится проверка по факту трагического дорожного инцидента.