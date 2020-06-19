19 июня 2020, 10:00
В ГИБДД рассказали о пострадавших в смертельном ДТП под Петрозаводском
В аварии в Прионежском районе республики погиб один человек и травмы получили трое
В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию, которая произошла накануне в 17 часов на 146-м километре дороги Лодейное Поле - подъезд к Петрозаводску.
По данным ведомства, 79-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на встречку и врезался в «Ниссан Альмера».
В результате столкновения водитель «Жигулей» погиб на месте до приезда скорой помощи. 53-летняя пассажирка «Ниссана» госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте происшествия помощь оказали 35-летнему водителю и 35-летней пассажирке иномарки.
Проводится проверка по факту трагического дорожного инцидента.