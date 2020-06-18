Водитель погиб в страшном ДТП в Карелии

Сегодня вечером в аварии в Прионежском районе Карелии погиб водитель. Ранее мы сообщали о том, что 13 спасателей привлекались для ликвидации серьезного ДТП на дороге «Лодейное поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок – подъезд к городу Петрозаводску». Позднее появились подробности этого страшного ДТП.

В 17:00 на 146 километре бывшей автодороги Петрозаводск-Ошта 79-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера».

Водитель «Жигулей» погиб на месте аварии до приезда скорой помощи, рассказали в полиции Прионежского района.

53-летняя пассажирка иномарки в тяжелом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение. Также была оказана медицинская помощь 35-летнему водителю и 35-летней пассажирке «Ниссана». Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия.

Фото полиции Прионежского района, dtpptz.ru, Андрей Казанцев, Василий Святовит, Сергей Лукин, Гарик Марабян, Роман Гуров