Помощь 13 спасателей потребовалась для ликвидации серьезного ДТП

Сегодня вечером два автомобиля столкнулись на 145 километре федеральной трассы А-215 «Лодейное поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок – подъезд к городу Петрозаводску».

В 17:05 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации столкновения двух автомобилей.

По сообщению МЧС, в операции участвовали 13 человек. Информация о пострадавших уточняется.