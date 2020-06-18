18 июня 2020, 20:15
Помощь 13 спасателей потребовалась для ликвидации серьезного ДТП
Два автомобиля столкнулись на трассе А-215
Сегодня вечером два автомобиля столкнулись на 145 километре федеральной трассы А-215 «Лодейное поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок – подъезд к городу Петрозаводску».
В 17:05 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации столкновения двух автомобилей.
По сообщению МЧС, в операции участвовали 13 человек. Информация о пострадавших уточняется.