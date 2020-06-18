18 июня 2020, 19:06
Происшествия

Девушка каталась на автомобиле без прав по поселку в Карелии

В машине с нарушительницей находился владелец транспортного средства - обоим грозит штраф

Сегодня вечером инспекторам ГИБДД в Кондопожском районе попалась девушка без прав.

24-летняя нарушительница на автомобиле ВАЗ передвигалась по поселку Гирвас. Рядом с ней в машине находился владелец транспортного средства.

По сообщению дорожной полиции, теперь девушке грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А 24-летнему владельцу автомобиля штраф покрупнее – 30 тысяч.

Фото: Госавтоинспекция Карелии

 

 

 

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Метки: 
новости Карелии
Гирвас
Кондопожский район
ГИБДД
транспорт
водительские права
штраф