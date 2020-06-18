18 июня 2020, 19:06
Девушка каталась на автомобиле без прав по поселку в Карелии
В машине с нарушительницей находился владелец транспортного средства - обоим грозит штраф
Сегодня вечером инспекторам ГИБДД в Кондопожском районе попалась девушка без прав.
24-летняя нарушительница на автомобиле ВАЗ передвигалась по поселку Гирвас. Рядом с ней в машине находился владелец транспортного средства.
По сообщению дорожной полиции, теперь девушке грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А 24-летнему владельцу автомобиля штраф покрупнее – 30 тысяч.
Фото: Госавтоинспекция Карелии