Дачница погибла в Карелии при загадочных обстоятельствах

Следком по Карелии организовал доследственную проверку по факту гибели женщины. Ранее мы сообщали о том, что женщина погибла в дачном кооперативе «Мичуринец» в Пряжинском районе.

Сегодня некоторые подробности рассказали в СУ СК по РК. По версии следователей, 17 июня 58-летняя женщина, находясь на даче, пошла купаться на озеро.

«Зайдя в воду, самостоятельно выйти на берег она не смогла. Находившийся поблизости мужчина попытался помочь женщине и вытащил ее из воды, но она скончалась», - говорится в сообщении ведомства. Следователи разбираются в причинах смерти потерпевшей. По результатам проверки примут процессуальное решение.