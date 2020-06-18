На севере Карелии дорожная полиция задержала пьяных рыбаков на УАЗе

Полицейские Беломорска остановили на трассе «Кола» автомобиль УАЗ. За рулем сидел 48-летьний мужчина, а на соседнем сиденье находился владелец машины. Оба мужчины возвращались с рыбалки.

В беседе с дорожными полицейскими мужчины рассказали, что ночью и утром выпивали. Собственник машины, побоявшись сесть за руль в нетрезвом виде, передал руль своему другу, который мало того, что не имеет прав, так еще и сам находился в алкогольном опьянении.



По сообщению полиции, в отношении водителя был составлен административный материал. За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим прав, предусмотрено наказание в виде ареста от 10 до 15 суток. Наказание грозит и собственнику УАЗа - штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. Решение о наказании примет суд.

Фото: «Полиция Беломорска»