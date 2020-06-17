Женщина погибла в Пряжинском районе

Как стало известно нашему порталу из достоверных источников, трагедия произошла сегодня утром в Пряжинском районе в дачном кооперативе «Мичуринец». На место выезжали сотрудники СУ СК.

В Следкоме по Карелии пока не комментируют, погибла ли женщина во время купания или ее достали из воды и впоследствии она скончалась на берегу. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

За последние несколько дней в Карелии утонули два человека – девятилетняя девочка в Лососинке и 57-летний мужчина в Онежском озере.