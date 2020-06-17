Следком займется семьей с маленьким ребенком, где отец часто выпивает

В эфире одного из федеральных телеканалов 17 июня показали сюжет о семье из Петрозаводска.

В передаче женщина рассказала, что переживает за годовалого племянника, который живет с отцом, ее братом, злоупотребляющим спиртным. Также женщина переживает, что поведение мужчины может представлять опасность для ребенка и беременной сожительницы.



Сюжет стал основанием для организации доследственной проверки. Карельскому Следкому предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.