17 июня 2020, 18:20
Происшествия

Следком займется семьей с маленьким ребенком, где отец часто выпивает

Сюжет по федеральному телевидению о непростой семье из Карелии стал причиной проведения доследственной проверки

В эфире одного из федеральных телеканалов 17 июня показали сюжет о семье из Петрозаводска.

В передаче женщина рассказала, что переживает за годовалого племянника, который живет с отцом, ее братом, злоупотребляющим спиртным. Также женщина переживает, что поведение мужчины может представлять опасность для ребенка и беременной сожительницы.

Сюжет стал основанием для организации доследственной проверки. Карельскому Следкому предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Следком по РК
новости Карелии
телевидение
семья
алкоголь
дети