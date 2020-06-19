19 июня 2020, 09:50
Петрозаводчанина избили и отобрали у него пенсию
Случайное знакомство обернулось для мужчины большими неприятностями
В полицию Петрозаводска обратился 54-летний житель города, сообщив, что на него напал неизвестный и украл 13 тысяч рублей, сообщает МВД Карелии.
Оказалось, что мужчина получил пенсию, но отметить это событие решил с двумя незнакомцами, встреченными на улице.
«Когда спиртное закончилось, стали требовать купить еще. Получив отказ, один из собутыльников нанес потерпевшему несколько ударов по голове, а затем забрал деньги и скрылся»,
- сообщают полицейские.
Обидчик потерпевшего был найден. Им оказался 33-летний ранее судимый за имущественные преступления гражданин. Украденные деньги он пропил.
По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ, возбуждено уголовное дело.