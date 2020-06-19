Житель Заозерья пытался ограбить гипермаркет в Петрозаводске

Рано утром 18 июня в Петрозаводске Росгвардия задержала мужчину, пытавшегося похитить товары из гипермаркета, сообщает профильный паблик ведомства.

То, что на территорию проник посторонний, увидела охрана магазина и вызвала группу задержания.

Охрана наблюдала, как мужчина перебрался через забор, проник на склад, выкатил оттуда два велосипеда стоимостью 30 000 и 16 000 рублей, переместил их ближе к забору и успел даже один из велосипедов перебросить через забор. На этом моменте росгвардейцы и задержали похитителя, блокировав его с двух сторон.

Им оказался 40-летний житель села Заозерье. Мужчину передали полиции.