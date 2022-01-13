В ГИБДД обратились к водителям Карелии из-за непогоды

Сегодня утром из-за непогоды на дорогах Карелии сложилась сложная обстановка. Снег и порывистый ветер значительно ухудшают видимость.

В связи с этим ГИБДД Карелии обратилась к автомобилистам. Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Следует выбирать безопасную скорость движения, чтобы в случае возникновения экстренной ситуации своевременно остановить автомобиль. При подъезде к пешеходным переходам стоит снижать скорость, чтобы пропустить людей.

Пешеходов просят носить в условиях метели световозвращающие элементы, которые позволят водителям заметить идущего человека.

Напомним, сегодня республику накрыли сильные снегопады и ветра. Метель в центре Петрозаводска попала на видео. Фото источника