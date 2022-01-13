Карельский город попал в топ дорогих направлений на Новый год

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, какие направления были самыми дорогими для российских туристов в новогодние праздники. В этот рейтинг попал и Медвежьегорск.

Так, сутки проживания в карельском городе обходились путешественникам, в среднем, в 6728 рублей. Как правило, туристы останавливались в Медвежьегорске на пять ночей.

Помимо карельского города, в список вошли Углич, Выборг, Осташков, Суздаль и другие места.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Фото pixabay.com/MAKY_OREL