В ФСБ Карелии может прибыть начальник из другого субъекта России

В ближайшие дни личному составу управления ФСБ Кировской области представят нового начальника, сообщает сайт Newsler.ru.

Источник уверен, что руководителем станет Александр Сополев прибывший в регион с позиции замначальника ФСБ России по Тюменской области.

А вот нынешний руководитель кировского ФСБ Сергей Мочалов, якобы, направляется в Карелию. Какой пост займет в республике чекист из Кирова пока неизвестно. УФСБ региона он возглавлял с начала 2015 года.

Ротации в силовых ведомствах ожидаемы, несмотря на то, что, например, у чекистов процесс совпал с проверкой. Вполне может быть, что подобные перестановки связаны с кадровой политикой, предусматривающей ротацию кадров каждые пять лет. По мнению собеседников, перестановки могли произойти и в прошлом году, но вероятно помешала пандемия коронавируса.

Фото с сайта newsler.ru