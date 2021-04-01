Вкусное и полезное школьное питание должно прийти на смену фастфуду
В Москве прошел круглый стол на тему «Здоровое питание — детям», посвященный проблемам питания в школах и детских садах. Были представлены предложения партии «Новые люди» по качественному улучшению питания школьников. Также в качестве эксперимента было предложено организовать в пилотных регионах школьное питание в формате «шведского стола».
По данным медиков, неправильное питание становится причиной большинства болезней, в том числе смертельно опасных. От инфарктов и инсультов ежегодно умирает 18 млн человек, от онкологических заболеваний – 9 млн. Более 560 тысяч детей до 14 лет страдают от сахарного диабета, каждый десятый имеет непереносимость лактозы.
Меню в школах и детских садах изобилует вредными продуктами. Рафинированный сахар, низкокачественное растительное масло, мясо с антибиотиками и гормонами роста – и этот список ещё не полон. Для формирующегося организма маленького человека эти продукты опасны вдвойне.
«Вкусное и полезное школьное питание должно стать альтернативой вредному фастфуду. Но сейчас для школьников закупают самые дешёвые продукты и блюда. Поэтому ещё непонятно, что вреднее: фастфуд, или школьное питание»
– заметил организатор круглого стола, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
С ним согласен и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
«Результат неправильного питания в детстве – неполноценное умственное и физическое развитие человека»
- сказал он.
Чтобы исправить эту ситуацию, «Новые люди» разработали комплексную программу улучшения качества школьного питания. Её автор, руководитель партийного проекта «Здоровое питание – детям» Елена Нечаева сообщила, что программа станет основой большой реформы, главная цель которой – улучшение здоровья россиян.
В программе предлагается возобновить работу школьных кухонь, разрешить прямые закупки продуктов у производителей, ввести обязательный родительский контроль. Также необходимо в раннем возрасте выявлять пищевую непереносимость, добавить в меню безлактозное и растительное молоко, заменить вредные продукты полезными, сократить в меню рафинированный сахар и дать ребёнку право выбирать себе блюда в формате «шведского стола».
«Шведский стол, конечно, можно организовывать по-разному. Где-то это будет просто выбор между двумя основными блюдами и гарнирами. Например, между рыбой и мясом, и к примеру, между гречневой кашей и отварным картофелем. Но в дальнейшем можно будет в школах делать уже полноценные шведские столы. Уверена, что в итоге мы к этому придем. Даже у самых маленьких граждан должно быть право выбора, а формат шведского стола это право выбора как раз дает»
- сказала Елена Нечаева.
Елена Нечаева также отметила, что необходимо не только повысить качество школьного питания, но и передать семьям знания о правильном пищевом поведении. Она добавила, что повышение качества продуктов не приведёт к повышению цены. Во-первых, жёсткий контроль за проведением закупок исключит коррупционную составляющую. Во-вторых, государство способно субсидировать продажу продуктов в рамках программ поддержки местных производителей. В-третьих, за счёт федерального бюджета можно выравнивать финансирование школьного питания в регионах.
Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в республике Карелия Сергей Усатенко высказался о том, что реготделение получает немало сигналов от родителей по поводу питания.
В ряде школ Петрозаводска питание готовят не штатные повара, а работники фирм на аутсорсинге. Вполне допускаю, что выделяемые на питание школьников деньги они стараются расходовать как можно экономнее, выбирают продукты подешевле. Так на тарелки учеников попадают не самые аппетитные блюда. Школьники не уроки слушают, а урчание своего пустого желудка. Конечно им уже не до знаний, не до развития. А из-за нерационального питания есть риск появления хронических заболеваний. «Новые люди» предлагают программу оздоровления детского питания в школах. Ее мы будем продвигать на государственном уровне.