Вкусное и полезное школьное питание должно прийти на смену фастфуду

В Москве прошел круглый стол на тему «Здоровое питание — детям», посвященный проблемам питания в школах и детских садах. Были представлены предложения партии «Новые люди» по качественному улучшению питания школьников. Также в качестве эксперимента было предложено организовать в пилотных регионах школьное питание в формате «шведского стола».

По данным медиков, неправильное питание становится причиной большинства болезней, в том числе смертельно опасных. От инфарктов и инсультов ежегодно умирает 18 млн человек, от онкологических заболеваний – 9 млн. Более 560 тысяч детей до 14 лет страдают от сахарного диабета, каждый десятый имеет непереносимость лактозы.

Меню в школах и детских садах изобилует вредными продуктами. Рафинированный сахар, низкокачественное растительное масло, мясо с антибиотиками и гормонами роста – и этот список ещё не полон. Для формирующегося организма маленького человека эти продукты опасны вдвойне.

«Вкусное и полезное школьное питание должно стать альтернативой вредному фастфуду. Но сейчас для школьников закупают самые дешёвые продукты и блюда. Поэтому ещё непонятно, что вреднее: фастфуд, или школьное питание»

– заметил организатор круглого стола, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

С ним согласен и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Результат неправильного питания в детстве – неполноценное умственное и физическое развитие человека»

- сказал он.

Чтобы исправить эту ситуацию, «Новые люди» разработали комплексную программу улучшения качества школьного питания. Её автор, руководитель партийного проекта «Здоровое питание – детям» Елена Нечаева сообщила, что программа станет основой большой реформы, главная цель которой – улучшение здоровья россиян.

В программе предлагается возобновить работу школьных кухонь, разрешить прямые закупки продуктов у производителей, ввести обязательный родительский контроль. Также необходимо в раннем возрасте выявлять пищевую непереносимость, добавить в меню безлактозное и растительное молоко, заменить вредные продукты полезными, сократить в меню рафинированный сахар и дать ребёнку право выбирать себе блюда в формате «шведского стола».

«Шведский стол, конечно, можно организовывать по-разному. Где-то это будет просто выбор между двумя основными блюдами и гарнирами. Например, между рыбой и мясом, и к примеру, между гречневой кашей и отварным картофелем. Но в дальнейшем можно будет в школах делать уже полноценные шведские столы. Уверена, что в итоге мы к этому придем. Даже у самых маленьких граждан должно быть право выбора, а формат шведского стола это право выбора как раз дает»

- сказала Елена Нечаева.

Елена Нечаева также отметила, что необходимо не только повысить качество школьного питания, но и передать семьям знания о правильном пищевом поведении. Она добавила, что повышение качества продуктов не приведёт к повышению цены. Во-первых, жёсткий контроль за проведением закупок исключит коррупционную составляющую. Во-вторых, государство способно субсидировать продажу продуктов в рамках программ поддержки местных производителей. В-третьих, за счёт федерального бюджета можно выравнивать финансирование школьного питания в регионах.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в республике Карелия Сергей Усатенко высказался о том, что реготделение получает немало сигналов от родителей по поводу питания.