В Финляндии ждут небывалого наплыва россиян

МИД Финляндии готовится к наплыву заявлений от россиян на выдачу виз после того, как откроют границы. Туристы из РФ – самая большая категория оформляющих въездные документы, пишет Yle.

«С весны минувшего года закончился срок действия 500 000 виз, выданных россиянам. Когда туризм возобновится, мы ожидаем резкого увеличения спроса на визы», – отметила руководитель отдела разрешений на въезд МИД Финляндии Сандра Хадзидакис.

Она предположила, что число заявок будет равно сотням тысяч. Конечно, получить новые визы захотят не все, у кого они истекли. Количество желающих будет зависеть от ситуации с коронавирусом в РФ и курса рубля.

В МИД готовы запустить визовый центр в Коувола на полную мощность и на время особой нагрузки нанять дополнительный персонал. Обычно пик приходится на летние отпускам и время перед новогодними праздниками.

Пока что ограничения на въезд в страны Шенгена действуют до 19 сентября. Но финны полагают, что границу с Россией не откроют после этой даты. Эпидемиологическая обстановка в РФ не слишком благоприятная. // Фото: mvuorenmaa/Pixabay