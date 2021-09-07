Финнам советуют избегать не всех поездок в Россию, а лишь «ненужных»

Рекомендации, касающиеся посещения ряда стран, поменяли в Финляндии. Теперь ведомство социального развития и здравоохранения страны THL больше не советует совсем отказаться от поездок в Россию, пишет Yle.

Ранее для финнов действовала рекомендация, согласно которой они должны были избегать любых поездок в РФ. Такое указание было связано с распространением штамма коронавируса «дельта».

Теперь в THL рекомендуют воздерживаться не от всех поездок, а только от «ненужных». По крайней мере, такую формулировку использовали в посольстве Финляндии в Москве.

Это изменение касается не только России, но также Индии, Бразилии и Южной Африки. // Фото: elraimo71/Pixabay