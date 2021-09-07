Финны смогут проще въезжать в РФ через пункты Брусничное и Торфяновка

Для туристов, оформивших электронную визу, увеличили количество пунктов пропуска в Россию. Теперь они могут въезжать в том числе и через МАПП Торфяновка и Брусничное, пишет Yle.

Оба пункта расположены на территории Ленинградской области, поэтому «работать» будут преимущественно на граждан Финляндии.

Включить Брусничное и Торфяновку в список разрешенных для иностранцев с электронной визой на днях распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как только российско-финская граница откроется для свободного пересечения, туристы из Финляндии смогут въехать и выехать по электронной визе.

Сейчас финны могут въезжать на российскую территорию воздушным путем, но не по электронной визе. // Фото: Antro Valo / Yle