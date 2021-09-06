У кошек выявили семь разных типов характера

Исследователи из университета Хельсинки выделили семь разных типов характера у кошек. Оказалось, что одинаковые черты чаще встречаются у животных одной породы, пишет Animals.

Особенности кошек классифицировали, комплексно опрашивая их хозяев. Всего им давали 138 утверждений, которые они должны были либо подтвердить, либо опровергнуть.

Например, приносит ли кошка игрушки, ждет ли хозяев у двери, сидит ли в засаде, чтобы напасть, дружит ли с другими кошками и так далее. Опросник заполнили владельцы свыше 4300 кошек. Их питомцы принадлежат к 26 породам.

Ученые проанализировали ответы и выделили семь поведенческих черт характера кошек. Одинаковыми чертами чаще всего обладают кошки определенных пород.

Так, самые боязливые - это русские голубые, а самые смелые – абиссинские. Бенгальские кошки обычно самые активные, а персидские и экзоты самые спокойные. // Фото: dexmac/Pixabay