В Финляндии заметили комаров, которых раньше там никогда не было

Сперва необычная рыба, а теперь и комары обнаружены в Финляндии.

Вид комаров Culex Modetus нашли по соседству с Карелией, в Суоми эти кровососущие ранее никогда не встречались. О находке сообщает «Фонтанка» со ссылкой на финские СМИ.

Комара нашли в образцах, которые были отобраны в прибрежных районах. Этот вид комаров может распространять вирус лихорадки Западного Нила. // фото unsplash.com