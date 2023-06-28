Финляндия ужесточит ограничения для въезда россиян

Для нескольких категорий россиян планируют ужесточить ограничения для въезда в страну. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle (прим.ред. новостной сайт заблокирован в России) со ссылкой на главу консульского отдела финского МИД Юсси Таннера. Еще сложнее попасть в Суоми станет владельцам недвижимости, деловым туристам и абитуриентам, передает «Лента».

Таннер говорит, что владельцы недвижимости должны будут доказать, что, к примеру, работы по техническому обслуживанию здания или ремонт на самом дете требуют их личного присутствия. Правда, не уточняется, как именно нужно будет это доказывать.

Что касается абитуриентов, то въезд хотят оставить лишь тем, кто поступает на учебные программы, которые ведут к получению квалификации или степени. Дело в том, что россияне стали подавать заявления на финноязычные программы, хотя сами и не говорили на финском.

Для деловых туристов могут установить требование, что командировка должна быть только в Финляндию, а не другую страну.

Ранее наши соседи решили не снимать ограничения для поездок россиян, а напротив каким-то образом ужесточить возможность въезда. // фото unsplash.com