Финны решили не снимать ограничения на въезд для россиян

Вопрос с ограничениями на въезд россиян в Финляндию и транзит через нее в другие страны шенгенской зоны рассмотрели на заседании президента страны и министерского комитета по иностранным делам и политике безопасности. Наши соседи решили продлить ограничения, сообщает «Интерфакс». При этом в стране предлагают ужесточить ограничения, правда, конкретные детали не упоминаются.

«Президент и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что поездки российских граждан все еще могут представлять угрозу для международных отношений Финляндии. Поэтому следует сохранить ограничения на несущественные поездки и ужесточить их во избежание злоупотреблений», - приводит агентство комментарий департамента правительственной связи.

Финляндия с конца сентября 2022 года существенно ограничила въезд для туристов из России. Ограничения распространяются как на туризм в стране, так и на транзит в другие государства. // фото freepik.com