Способную кусать людей рыбу обнаружили у берегов Финляндии

У берегов Финляндии обнаружили солнечного окуня. Обитатель глубин способен кусаться. Об этом со ссылкой на финские СМИ сообщает «Фонтанка». Этот вид рыб считался инвазивным для Балтийского моря. Окуня видели также в районе Турку на юго-западе Суоми.

Солнечный окунь делает нерестовые отверстия. Защищает он их агрессивно. Если случайно проплыть рядом с нерестилищем, то рыба способна укусить.

«К счастью, у солнечного окуня нет больших зубов, но он может пощипывать»,

- утверждает представитель Финской ассоциации рыбаков-фрилансеров Юха Ояхарью.

В Институте природных ресурсов Финляндии попросили сообщать об обнаружении инвазивных видов рыб.

Ранее у наших соседей заметили горбатого кита. Рыбаки сняли морское млекопитающее недалеко от Аландских островов. // фото unsplash.com