У берегов Финляндии заметили кита

У берегов Финляндии впервые с 2018 года заметили горбатого кита. Видео публикует издание Ilta-Sanomat.

Животное сняли на видео трое друзей, рыбачивших на лодке недалеко от Аландских островов. Кит практически вплотную подплывал к ним.

Появление кита в Балтийском море - крайне редкое явление. Отмечается, что у берегов Финляндии это животное видели всего несколько раз. Последний такой случай датирован 2018 годом.

Длина горбатого кита может достигать 14,5 метра, а масса - 30 тонн. Он обитает, в основном, в Атлантическом и Тихом океанах. // Фото: скриншот видео IS