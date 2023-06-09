Финна с поддельными визами поймали на границе рядом с Карелией

Создателя компании по оформлению вида на жительство в Финляндии задержали 8 июня на границе с Ленинградской областью. У мужчины были с собой больше сотни фальшивых виз, передает Yle.

Поддельные въездные документы были нужны для нелегальной миграции из Йемена через Россию в Финляндию. За подделку виз финна осудили на семь месяцев условно.

Он в суде отрицал вину и говорил, что якобы не подозревал, что документы фальшивые. Во всем обвинял партнера-россиянина и уверял, что тот «работает на ФСБ». // фото: pixabay.com