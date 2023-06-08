Финский пограничник поставил россиянам отметку о том, что они лжецы

На пункте пропуска в Финляндии российских туристов уличили в обмане. Пограничник поставил в их загранпаспорта соответствующую отметку, передает портал tourdom.

В прошлом году финны ввели для россиян ограничения на въезд через них в Шенгенскую зону. Однако возможность транзита в другие страны остается. Наши туристы нашли в этом лазейку для путешествий в Европу – едут сначала в третью страну, а потом в шенгенские государства.

Семейная пара россиян въехала в Финляндию и заверила, что летит в Стамбул. Их пропустили, но в Турции туристы купили билеты в пространство Шенгена.

На обратном пути это выяснилось, с россиянами стали разбираться. В итоге пограничник не аннулировал их визы, но поставил отметку про обман в базе. Теперь следующие поездки для этих россиян – под большим вопросом. // фото: www.freepik.com