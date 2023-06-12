Финские пограничники задержали двух перебежчиков из Карелии

Двое мужчин нарушили пограничный режим и сбежали из России в Финляндию. Об этом со ссылкой на заблокированное в России издание Yle сообщает телеграм-канал «Карельский политик». Перебежчикам удалось пересечь границу в районе Париккала в Лахденпохском районе.

Их задержали финские пограничники. Перебежчики попросили убежища. Теперь в Суоми будут решать, что им делать с нарушителями пограничного режима. // фото freepik.com